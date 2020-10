RBC belässt Renault auf 'Sector Perform' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Autokonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Luca de Meo wolle die Marken von Renault separieren und zum Beispiel Renault im Mittelklassesegment positionieren, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle de Meo dem Beispiel von PSA folgen und ebenfalls die Strategie "Wert vor Menge" verfolgen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 13:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 14:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.