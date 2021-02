RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten für 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Dank des Handelsgeschäfts habe der Versorger positiv überrascht, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei auf kurze Sicht zwar offensichtlich eine gute Nachricht, allerdings könnten daraus nur sehr wenige Rückschlüsse auf die Entwicklung im Gesamtjahr gezogen werden./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 06:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 06:09 / ET

