RBC belässt Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Wahrscheinlichkeit weiterer Aktienrückkäufe in der Bankenlandschaft, die inzwischen ein gängiges Mittel für Ausschüttungen seien. Die spanische Santander, die ihren letzten Rückkauf kürzlich abgeschlossen habe, besetzt mit Blick auf mögliche weitere Volumina einen der hinteren Plätze im Vergleich zu den Wettbewerbern./tav

