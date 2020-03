RBC belässt Scout24 auf 'Sector Perform' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Scout24 nach Streichung der 2020er-Prognose und Ankündigung von Aktienrückkäufen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Beim Volumen der Aktienrückkäufe habe sie mehr erwartet, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dividende des Online-Portalbetreibers für 2019 falle indes höher aus als von ihr gedacht./ajx/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 03:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.