RBC belässt Shell B auf 'Outperform' - Ziel 2500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die B-Aktie von Shell nach dem Abstimmungsergebnis auf der Aktionärsversammlung am 10. Dezember auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die Zustimmung der Anteilseigner zur Vereinfachung der Aktienstruktur und Verlegung des steuerlichen Hauptsitzes des Ölkonzerns nach London sei überwältigend gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am 28. Januar werde voraussichtlich der letzte Tag sein, an dem die Doppelaktien gehandelt werden, womit dieser Prozess früher als erwartet abgeschlossen würde. Zudem falle er mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen am 3. Februar zusammen. Damit sei das Management in einer guten Position, um Pläne für einen groß angelegten Rückkauf bekannt zu geben./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 01:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 01:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.