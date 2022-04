RBC belässt Societe Generale auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Societe Generale auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analystin Anke Reingen begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie den Verkauf des Russland-Geschäfts. Der Schritt der französischen Großbank habe einen handhabbaren Einfluss auf die harte Kernkapitalquote, beseitige die vorherigen Unsicherheiten und senke die Eigenkapitalkosten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 02:28 / EDT

