RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2022 falle indes vor allem beim freien Barmittelzufluss (FCF) recht vage aus./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 03:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.