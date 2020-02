RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Jahreszahlen 2019 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Software-Anbieters habe leicht über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Montag. Die gestiegene Zahl der Billings sei jedoch keine Überraschung da bereits bekannt. Beim Ausblick 2020 jedoch lägen die Konsenserwartungen bereits am oberen Ende der vom Management bekannt gegebenen Spanne, ihre Schätzungen sogar leicht darüber./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 01:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 01:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.