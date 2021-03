RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Teamviewer angesichts eines kostspieligen Sponsorenvertrags mit Manchester United auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analystin Sherri Malek sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie in dem Kursrutsch infolge der Meldung eine Kaufgelegenheit. Anleger berücksichtigten lediglich den mit dem Schritt verbundenen Aufwand, nicht aber die damit verbundenen Vorteile./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.