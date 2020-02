RBC belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 530 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 530 US-Dollar belassen. Die Bewertung der Aktien des Elektroautobauers lasse sich nach der Kursrally nicht mehr mit den fundamentalen Geschäftsdaten rechtfertigen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kurssprung dürfte verschiedenen Faktoren wie der Eindeckung von Leerverkäufen, besseren Nachrichten etwa mit Blick auf die Mittelzuflüsse sowie höheren Margen zu verdanken sein. Was den Kurs wieder nach unten holen könnte, sei weniger klar. So könnte etwa der Ausbruch des Coronavirus am Auslieferungsziel für das erste Quartal nagen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 00:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 00:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.