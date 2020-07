RBC belässt Total auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA anlässlich einer milliardenschweren Abschreibung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die um 8,1 Milliarden US-Dollar nach unten korrigierten Vermögenswerte wegen der schwachen Öl- und Gasmärkte könnten die Vorstufe zu möglichen Anteilverkäufen des Ölkonzerns sein, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein potenzieller Kandidat für eine Abtrennung wäre das Ölsandgeschäft der Franzosen./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:38 / ET

