RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach dem zweiten Tag einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über die hohen Rohstoffpreise und ob diese Entwicklung sich so fortsetze, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält es Totalenergies weiter zu Gute, dass das Unternehmen seine defensive Aufstellung in der Krise unter Beweis stellt. Der Konzern sei mit einer beibehaltenen Dividende in seiner Branche allein auf weiter Flur./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 11:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 11:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.