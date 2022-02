RBC belässt Uniper auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Uniper nach vollständigen Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Zahlen fielen erwartungsgemäß aus, nachdem der Energiekonzern schon Eckdaten veröffentlicht, einen positiven Ausblick auf 2022 gegeben und die Dividende fast komplett gestrichen habe, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf der Liquidität und den Risiken durch mögliche Sanktionen gegen Russland./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.