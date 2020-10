RBC belässt Valeo auf 'Underperform' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Valeo nach Umsatzzahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktie des Autozulieferers habe sich während der Pandemie besser als der europäische Autosektor im Allgemeinen entwickelt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dürfte im Zusammenhang stehen mit einer wachsenden Nachfrage nach Komponenten für Elektrofahrzeuge./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.