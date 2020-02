RBC belässt Vinci auf 'Sector Perform' - Ziel 107 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci anlässlich der jüngst vorgelegten Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe positiv überrascht, so dass sie nun ihre Gewinnschätzungen erhöht habe, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Studie. D'Ath hob einmal mehr das breit gestreute Portfolio des Unternehmens positiv hervor./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 22:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.