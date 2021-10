RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 310 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Wie erwartet habe es beim Autobauer keine Überraschung im Quartal gegeben, an den Margenzielen habe Volkswagen festgehalten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Gegenwind sei ausschließlich auf Angebotsunterbrechungen im Zusammenhang mit der Halbleiterkrise zurückzuführen und nicht auf die Nachfrage./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 03:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 03:42 / ET

