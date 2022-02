RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 310 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge angesichts vermeldeter Rückendeckung im Aufsichtsrat für einen geplanten Porsche-Börsengang auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Er sei davon überrascht gewesen, wie schnell dieses positive Feedback der Aufseher gekommen sei, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders vorteilhaft für die Anleger sei eine Sonderdividende und eine vermutlich positive Wirkung auf den Aktienkurs. Insofern gebe es in dem Gesamtkonstrukt kaum einen Haken. Ein kleiner Kritikpunkt sei vielleicht, dass sich mit dem Deal nichts an der Struktur mit zwei Aktiengattungen ändere./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 16:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 16:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.