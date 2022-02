RBC belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 310 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich des geplanten Börsengangs der Porsche AG auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der offensichtliche Grund, warum sowohl Volkswagen als auch die VW-Holdinggesellschaft Porsche SE die Marke Porsche an die Börse bringen wollten, sei, dass der VW-Konzern nach dem Bewertungsansatz auf Basis der Einzelteile des Unternehmens ("Sum of the Parts") nicht fair bewertet werde, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 06:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 06:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.