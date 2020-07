RBC belässt Volvo B auf 'Sector Perform' - Ziel 144 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volvo B nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 144 schwedische Kronen belassen. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion auf das Zahlenwerk, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Freitag. Für Analysten sei das zweite Quartal nur schwer kalkulierbar gewesen. Die Kostenkontrolle des Lkw-Herstellers und ein gutes Abschneiden in China seien Pluspunkte./bek/mis

