RBC belässt Vonovia auf 'Sector Perform' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia angesichts des im September anstehenden Volksentscheids in Berlin zur Enteignung von Wohnkonzernen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Sein Basis-Szenario sei, dass es nicht zu einer Enteignung kommen werde, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das liege zum Teil auch an der Komplexität eines solchen Prozesses. Zudem schrieb er, dass sich der langfristige Wert von Vonovia steigern könnte, sollte der Konzern die Konkurrentin Deutsche Wohnen übernehmen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:13 / EDT

