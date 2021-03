RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 119 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando nach vorläufigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Onlinehändler habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen für 2020 größtenteils erfüllt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der neuen Unternehmensprognosen aber könnte nun die Markterwartung für das bereinigte Ebit 2021 nach oben korrigiert werden./la/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 14:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 14:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.