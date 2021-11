RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 119 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Alles in allem seien die wichtigsten Kennziffern wie das Wachstum des Bruttowarenvolumens, die Umsätze sowie das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern weitgehend besser als von ihr und dem Konsens erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/mis

