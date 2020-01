RBC hebt Salesforce auf 'Top Pick' und Ziel auf 215 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Salesforce von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 215 US-Dollar angehoben. Der Aktienkurs des Software-Entwicklers habe im neuen Jahr erhebliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei für große Kunden in puncto Digitalisierung und Modernisierung ein verlässlicher Anbieter geworden./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:49 / ET

