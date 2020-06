RBC hebt Ziel für Amazon auf 3300 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Amazon von 2700 auf 3300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelsgigant sei dafür gerüstet, ein struktureller Gewinner zu sein, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Viruskrise beschleunige sich die Akzeptanz für den Einkauf im Internet. Ein klar negativer Aspekt sei allerdings die derzeit sinkende Kundenzufriedenheit./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 15:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2020 / 16:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.