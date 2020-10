RBC hebt Ziel für Barclays auf 120 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Barclays anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen der britischen Bank von 110 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe nur sehr wenig zu beanstanden, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnete nun unter anderem mit einem anziehenden Hypothekengeschäft und erhöhte insgesamt seine Prognosen für 2022./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 13:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.