RBC hebt Ziel für BBVA auf 6,70 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 6,20 auf 6,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Verzögerung des Banken-Regelwerks "Basel 3.1" um zwei Jahre sei der Wert des Überschusskapitals in seinem Bewertungsmodell gestiegen, begründete Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das neue Kursziel für die Aktie der spanischen Großbank./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 01:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.