RBC hebt Ziel für Beiersdorf auf 81 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 76 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Angesichts der schwungvollen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal habe sie die Schätzungen für den Konsumgüterkonzern angehoben, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit ihrem höheren Kursziel habe sie berücksichtigt, dass die Hamburger zwar wegen des Ukraine-Krieges ihre Aktivitäten in Russland reduziert hätten, aber dennoch weiter in dem Land tätig seien./la/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 08:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 08:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.