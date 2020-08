RBC hebt Ziel für BP auf 290 Pence - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BP nach den aktualisierten Jahreszielen des Ölkonzerns von 250 auf 290 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es werde Zeit brauchen, bis sich ein möglicher Erfolg der Strategie von BP zeigen werde, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher halte er an seinem Anlageurteil fest. Dennoch sei nun ein Weg vorgegeben, und mögliche Investoren könnten selbst entscheiden, ob sie einen Vertrauensvorschuss geben oder nicht./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 17:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.