RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 7 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Commerzbank anlässlich der jüngsten Jahreszahlen von 6 auf 7 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Sie traue der Bank nun ein höheres Ertragswachstum zu, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deutlich über die jetzige Planung hinausgehende Kostenreduzierungen könnten dem Institut jedoch kurzfristig schwerfallen./la/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 09:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 09:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.