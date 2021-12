RBC hebt Ziel für Enel auf 9,25 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 9 auf 9,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, er sehe weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial für die Bewertung des Energiekonzerns. Potenziell kursbestimmende Faktoren seien die Geschäfte in Lateinamerika sowie das vorherrschende konjunkturelle Umfeld. Er glaubt, dass der Markt diese Risiken überbewertet./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 00:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.