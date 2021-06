RBC hebt Ziel für Eon auf 10,25 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon im Rahmen einer Aktualisierung des Bewertungsmodells von 10,00 auf 10,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das leicht angehobene Kursziel begründete Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie mit verbesserten Geschäftsaussichten sowie den gestiegenen Rohstoffpreisen im Nicht-Kerngeschäft der Stromproduktion. Die Aktie des Versorgers sei allerdings schon angemessen bewertet./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2021 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.