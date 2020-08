RBC hebt Ziel für ING auf 7,50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das neue Kursziel mit dem krisenfesteren Provisionsüberschuss sowie mehr Transparenz bei den Ausschüttungen an die Aktionäre. Das Schlimmste dürfte die niederländische Großbank hinter sich haben, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 17:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.