RBC hebt Ziel für Kering auf 630 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering von 590 auf 630 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er glaube daran, dass die Nachfrage nach Luxusartikeln im Jahr 2020 auf einem gesunden Level bleiben wird, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der sogenannten weichen Luxusgüter, wie etwa Bekleidung oder Taschen, sei Kerings Portfolio von hoher Qualität./ssc/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2020 / 17:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 00:15 / ET

