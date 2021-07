RBC hebt Ziel für Kering auf 850 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 775 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für das zweite Halbjahr mit einer weiter starken Nachfrage nach Luxusartikeln und hält Ergebnisüberraschungen für möglich. Für Kering spreche die vergleichsweise niedrige Bewertung der Aktien und die wohl anziehende Wachstumsdynamik von Gucci./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 19:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 00:45 / EDT

