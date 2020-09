RBC hebt Ziel für LVMH auf 415 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH vor Quartalszahlen von 400 auf 415 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an den Luxusgüterkonzern seien im Vorfeld gestiegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob wegen Währungseffekte seine Gewinnschätzungen ein wenig an./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2020 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.