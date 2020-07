RBC hebt Ziel für Morgan Stanley auf 50 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Morgan Stanley von 45 auf 50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel ergebe sich aus den an das aktuelle wirtschaftliche Umfeld angepassten Schätzungen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wesentlicher Grund dafür seien die höheren Kapitalmarkterträge der US-Bank./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 21:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / 21:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.