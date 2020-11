RBC hebt Ziel für Rio Tinto auf 5900 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Bergbausektor sei weiter gut in Form, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er habe sich seit Jahresbeginn schon um 20 Prozent besser entwickelt als der britische Aktienindex FTSE 100 und habe auch im kommenden Jahr noch Luft nach oben. Unter den Eisenerzproduzenten, deren Aktien von den attraktiven Renditen gestützt würden, bevorzuge er indes weiterhin BHP und Vale gegenüber Rio Tinto./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2020 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 00:45 / ET

