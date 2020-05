RBC hebt Ziel für Shell B auf 1800 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Shell B von 1700 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Durch die Dividendensenkung nutze der Ölkonzern die Corona-Krise sogar für etwas Positives, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe Shell in den letzten beiden Jahren versucht, die Dividendenlast durch Aktienrückkäufe zu handhaben, was an der Bilanz gezehrt habe. Nach der Dividendensenkung stehe das Unternehmen nun fundamental viel besser da. Die Verschuldung dürfte in den kommenden beiden Jahren deutlich sinken./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 17:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:15 / ET

