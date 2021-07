RBC hebt Ziel für Tesla auf 754 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 718 auf 754 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Margenentwicklung des US-Elektroautobauers sei sehr beeindruckend, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auslieferungen hätten angezogen, zudem habe das Unternehmen seine Kosten besser im Griff. Der Experte passte sein Bewertungsmodell und sein Kursziel entsprechend an./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 20:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 20:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.