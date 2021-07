RBC hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 309 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen anlässlich der Übernahme von Europcar von 300 auf 309 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Den Kauf des Autovermieters betrachte er als ein sehr langfristiges strategisches Geschäft, das sich als Erfolg erweisen könne, oder auch nicht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztendlich sei Europcar relativ klein für den Autokonzern, so dass er nicht übermäßig besorgt sei./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 15:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 15:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.