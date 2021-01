RBC hebt Ziel für Vonovia auf 59 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vonovia von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konjunkturell gebe es im europäischen Immobiliensektor einige Unsicherheiten, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung für Vonovia sei derzeit angemessen und das Kurspotenzial begrenzt./mf/ag

