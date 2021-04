RBC hebt Ziel für Zalando auf 121 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach vorläufigen Eckzahlen zum ersten Quartal von 119 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal des Online-Modehändlers weise in Richtung einer Trendfortsetzung des Konsumentenverhaltens, einer soliden Online-Nachfrage nach Kleidung und einer robusten Dynamik des Partnerprogramms, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sehe nun Aufwärtspotenzial für das Ebit-Ziel 2021, auch wenn dies mit davon abhängig sei, in welchem Ausmaß in Wachstum reinvestiert werde./ck/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 14:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 14:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.