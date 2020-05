RBC hebt Ziel für Zalando auf 62 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 50 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jede Krise bringe auch Chancen mit sich, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern werde voraussichtlich von einer verstärkten Zuspruch für den Online-Handel profitieren. Die Bewertung der Aktien sei angesichts erhöhter Schätzungen anspruchslos./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 12:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.