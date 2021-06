RBC senkt Danone auf 'Underperform' und Ziel auf 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 64 auf 52 Euro gesenkt. Der neue Konzernchef Antoine de Saint-Affrique könnte zwar ein treibender Faktor für eine Neubelebung beim Nahrungsmittelhersteller werden, doch vorher müsse sich die Lage wohl erst noch einmal verschlechtern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Margenfestigung und damit Neuordnung der Profitabilität - hoffentlich selbst gewollt, ansonsten unfreiwillig - sei unvermeidlich./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 17:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 00:45 / EDT

