RBC senkt Diageo auf 'Underperform' - Ziel 3100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 3000 auf 3100 Pence angehoben. Bisher habe er wegen der positiven Ergebnisdynamik gezögert, die seines Erachtens zu hoch bewertete Aktie des Spirituosen-Produzenten abzustufen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch inzwischen hätten sich die US-Verbraucherdaten eingetrübt und die Kosten, um sich gegen den Wettbewerb zu behaupten seien extrem hoch. Zugleich habe sich Diageo auch noch recht ehrgeizige Mittelfristziele gesetzt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 22:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 00:45 / EST

