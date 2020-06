RBC senkt Renault auf 'Sector Perform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Renault von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Analyst Tom Narayan begründete das neue Anlagevotum mit der angekündigten Umstrukturierung und dem Festhalten an Nissan-Kooperation, statt die Beteiligung an dem japanischen Autobauer Renault zu Geld zu machen. Deshalb bleibe er vorerst an der Seitenlinie, bis eine positive Wende bei dem Autokonzern offensichtlicher werde, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 17:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.