RBC senkt Ziel für Asos auf 7300 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos nach einem Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf von 7500 auf 7300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach dem Update zum Geschäftsverlauf habe sie die Umsatzschätzungen für 2021 bis 2023 im Schnitt um drei Prozent gesenkt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig machte sie aber unverändert Wert in den Papieren des britischen Online-Modehändlers aus./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 11:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 11:22 / ET

