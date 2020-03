RBC senkt Ziel für Axa auf 28,50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Axa von 30,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei dem französischen Versicherer sei die Ausstattung mit Eigenkapital robuster als es der seit Jahresbeginn deutlich abgesackte Aktienkurs suggerieren könnte, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 17:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.