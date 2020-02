RBC senkt Ziel für Danone auf 69 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Danone nach Zahlen und gesenkten Unternehmenszielen von 72 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern entsprechend an. Es sei zwar löblich, dass Danone nun auch verstärkte Investitionen in Umweltprojekte erwäge. Dennoch sei er besorgt, dass die Franzosen so schnell ihre alten Ziele über Bord geworfen hätten./la/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 09:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.