RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 95 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 150 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Korea-Geschäft sei der attraktivste Vermögenswert des Essenslieferanten, während der Rest des Unternehmens derzeit mit einem Abschlag von 75 Prozent bewertet sei, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Delivery Hero werde zu den Gewinnern im Sektor gehören. Das Ertragspotenzial sei beträchtlich und im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs attraktiv./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 02:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.